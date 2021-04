Mancano 13 punti per la vittoria dello Scudetto dell’Inter, è già partito il countdown in casa nerazzurra. La formazione di Antonio Conte ha ottenuto l’undicesima vittoria consecutiva battendo il Cagliari per 1-0 e anche dalla Cina iniziano ad organizzarsi per non perdersi la festa Scudetto.

La famiglia Zhang attende questo successo con trepidazione, la crisi successiva al Covid ha inciso negativamente sui loro affari e anche per questo motivo un successo così significativo, in un’annata delicata, sarebbe per loro grande motivo d’orgoglio ma anche una dimostrazione di come siano riusciti ad andare oltre le avversità.

Steven Zhang, presidente dell’Inter, era atteso in Italia in questi giorni. Il suo arrivo era previsto nello scorso fine settimana ma i protocolli italiani e cinesi lo hanno trattenuto in Patria. Ora l’obiettivo, stando a quanto riferito da calciomercato.com è quello di arrivare in Italia nel prossimo fine settimana, dunque a metà aprile, probabilmente venerdì, per poi terminare la quarantena a Milano entro la fine del mese di aprile. Una corsa contro il tempo per riuscire a festeggiare lo Scudetto tanto atteso.