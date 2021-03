Steven Zhang si prepara a tornare a Milano. Dopo alcuni mesi di permanenza in Cina e di silenzio, con nessuna dichiarazioni ufficiale, il presidente dell’Inter è pronto a rientrare in Italia. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, Zhang Jr. farà rientro nella città meneghina nei primi giorni di aprile.

Nell’agenda del numero uno nerazzurro ci sono diverse questioni da risolvere, a partire da stipendi arretrati e rate in sospeso, come nel caso di Hakimi e la concessione del Real Madrid di congelare il pagamento per far fronte alle difficoltà economiche che sta attraversando il club di viale della Liberazione.

Zhang torna a Milano per la volata scudetto e spera di vedere l’Inter tornare al successo in campionato. Una vittoria che sarebbe indissolubilmente legata al nome di Suning. Proprio per questo motivo la presenza in città del presidente è considerata fondamentale nell’ultima parte di stagione. Senza dimenticare la questione legata al futuro del club, con i rumor sulle trattative per la cessione della società o l’eventuale ingresso di un socio di minoranza. Tanta ‘carne al fuoco’ per Zhang, che si prepara a fare le valigie e tornare in Italia.