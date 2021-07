Zhang Jindong si è dimesso da presidente di Suning.com: la decisione è maturata nella giornata di oggi. Momentaneamente, il ruolo di leader della holding di Nanchino sarà assunto da Ren Jun, con Zhang padre che diventa presidente onorario.

Gli amministratori indipendenti hanno deciso all’unanimità di nominare Huang Mingduan, Xian Handi, Cao Qun e Steven Zhang come candidati amministratori non indipendenti per il settimo Consiglio di Amministrazione della società.