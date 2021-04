Tra i diversi temi ancora da sviluppare a proposito del futuro prossimo dell’Inter, c’è anche quello legato al nuovo sponsor di maglia. Il legame con Pirelli si trasformerà e ciò darà modo al club di trovare un accordo con un ulteriore colosso che garantisca maggiore remunerabilità dalla partnership.

A tal proposito, c’è da segnalare un incontro avvenuto nella giornata di ieri tra Zhang Jindong e i vertici di Samsung, uno dei più quotati, all’interno della quartier generale di Suning.

“Le parti rafforzeranno la cooperazione in materia di materie prime, canali, marketing e servizi e stabiliranno l’obiettivo di una crescita annuale del 60% nel 2021”, si legge sul profilo Twitter di Suning. Tale strategia riguarderà anche l’Inter? Probabilmente il ritorno in Italia di Steven Zhang chiarirà la questione.

Yesterday, Zhang Jindong, Chairman of Suning Group met with Choi Seung-sik, president of @Samsung Electronics China, at Suning HQ. The two parties will strengthen cooperation in commodities, channels, marketing, and services, and set the goal of 60% annual growth in 2021. pic.twitter.com/D1IOGJtj29

— Suning Group (@Suning_Group) April 1, 2021