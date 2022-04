Piero Ausilio ieri ha assistito alla gara tra Real e Chelsea e questa sera assisterà alla partita tra l’Atletico Madrid di Simeone e il City. E non sarebbe a Madrid per osservare qualcuno in particolare. Ma per cedere. Lautaro Martinez, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe il big da sacrificare nella prossima estate sull’altare del solito autofinanziamento che va ad assestare il bilancio dell’Inter.

“La missione del dirigente nerazzurro non è nata con l’intento di acquistare una delle tante stelle in campo nei due quarti di ritorno di Champions. Anche la prossima estate, prima di comprare, il club nerazzurro dovrà vendere e soprattutto chiudere con un saldo positivo, diciamo tra i 60 e i 70 milioni, la campagna trasferimenti (oltre che con una riduzione dei salari del 10-15%)”, si legge sul quotidiano. Ovviamente sono tantissimi i dirigenti che si sono messi per assistere alle partite di CL. Ma pare che a Madrid abbiano ribadito l’interesse nei confronti dell’argentino dell’Inter. La clausola rescissoria di Lautaro era di 111 mln ma è stata levata dal suo nuovo contratto.

Il calciatore ora varrebbe sui 70-80 mln. Tanti anche per l’AM. Ci sarà da capire se anche il Tottenham avrà un’offerta per lui. Senza dimenticare che in Premier hanno mercato anche Skriniar, Bastoni e Barella. E quindi chi sarà sacrificato dipenderà dalle offerte che arriveranno. Un po’ come un estate fa. Quando si attendevano offerte per Lautaro e invece è arrivata quella per Lautaro. “L’autofinanziamento imposto dalla famiglia Zhang e le nuove norme sulla sostenibilità imposte dall’Uefa non lasciano scampo”. E Ausilio quindi è pronto ad ascoltare le eventuali offerte per i calciatori della rosa nerazzurra.