Ieri in casa Inter si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci che ha formalizzato l’ingresso di due nuovi consiglieri di amministrazione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il protagonista è stato Steven Zhang. Un discorso di pochi minuti in cui il presidente nerazzurro ha spiegato agli azionisti i contorni dell’operazione Oaktree e ha ribadito il suo impegno nell’Inter. “Un impegno a lungo termine, al di là delle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi e pure nelle ultime settimane”.

“In estrema sintesi: l’Inter non è un club in vendita, non è un asset in dismissione di Suning. Questo ha tenuto a precisare Zhang. E le parole, in un contesto ufficiale come l’assemblea dei soci, non possono non avere un peso. Questo non significa – e lo stesso presidente l’ha sottolineato – che non si debba fare i conti con un momento economico particolarmente difficile, che riguarda l’intero mondo del calcio. E fondamentale sarà tornare a poter contare sugli introiti da stadio: vale per tutti, a maggior ragione per l’Inter, che ha perso circa 60 milioni dall’ultimo anno senza pubblico a San Siro, anche per non tornare a rivivere le difficoltà dell’ultima stagione”.