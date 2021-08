Calhanoglu, Dzeko, Dumfries e – con tutta probabilità – Thuram. Senza scordare il rientro di Dimarco. Insomma, in attesa della punta da affiancare a Lautaro e Dzeko stesso – la trattativa per il figlio d’arte del Borussia M’Gladbach prosegue con buone prospettive – l’Inter si guarda allo specchio e realizza che l’estate caldissima che ha segnato gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku potrebbe essere superata senza dover abdicare al ruolo di serissima concorrente per lo scudetto. Uno scudetto che sarà certamente più facile difendere se in effetti in questi ultimi dieci giorni di mercato Marotta e Ausilio riusciranno a completare il lavoro di ricostruzione. Thuram ha scavalcato tutti i rivali, mettendosi alle spalle Correa, e se l’operazione dovesse avere come sembra un costo vicino ai 25 milioni (più bonus), allora per gli ultimi giorni di agosto non è da escludere un affondo per un altro attaccante, complice anche la situazione non chiara di Alexis Sanchez. Difficile Insigne, da non escludere l’opzione last minute Kean. Anche se c’è chi continua a tener viva la pista che a centrocampo porta a Nandez.

Detto questo, l’estate nerazzurra è stata certamente complicata e anche i mesi a venire non saranno semplici. Ne è convinto anche Javier Zanetti, bandiera e vicepresidente dell’Inter. L’argentino, tradizionalmente lontano dai riflettori e dai clamori mediatici, è intervenuto ieri alla rassegna biellese “Campioni sotto le stelle”: “Io non posso mentire ai tifosi dell’Inter. Forse altri sì, ma io no: sarà una stagione difficile e complicata” ha affermato. “Questo va detto per essere corretti nei confronti di tutti, ma va detto anche che saremo competitivi: Inzaghi sta lavorando bene. Io non parlo molto, e il mio silenzio credo dica tanto: serve a proteggere l’Inter, a concentrarci sulle questioni di campo. Mi è dispiaciuto per l’addio di Lukaku, ci ha dato tanto. Lui e Dzeko sono diversi, però sicuramente Edin è un acquisto importante. Ma una cosa ai tifosi la dico: noi, ancora una volta, per la maglia nerazzurra daremo tutto”.