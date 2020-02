Zamorano svela: “In estate arriva Vidal, ho informazioni sicure”

Tutti i tifosi dell’Inter sono concentrati sul derby di questa sera e sul possibile aggancio alla Juve in testa alla classifica, ma come si sa il mercato non si ferma mai e dal Cile arriva una bomba che infiamma l’ambiente nerazzurro: Arturo Vidal arriva la prossima estate. A sganciarla è Ivan Zamorano, connazionale del centrocampista del Barça ed ex bomber interista, che durante un’intervista ai microfoni di Radio Cooperativa ha svelato: “Su questo ho informazioni privilegiate e sicure”.

Il cileno ex Juve e i nerazzurri sono stati molto vicini nell’ultimo mercato di gennaio, Antonio Conte non ha mai nascosto la stima nei suoi confronti e stando a Zamorano il suo arrivo a Milano è solo questione di mesi: “Se Sanchez dovesse restare all’Inter nella prossima stagione avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno che, da quanto ne so, arriverà a Milano, Arturo Vidal”.

“E su questo ho anche informazioni privilegiate, sicure – ha aggiunto l’ex bomber – Sappiamo tutti cosa significa Arturo Vidal per Conte, a giugno lo sforzo del club sarà senza dubbio maggiore e gli interisti sarebbero molto felici di avere Arturo”.