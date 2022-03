Intervistato da TNT Sports, Arturo Vidal ha parlato a tutto tondo, raccontando anche i suoi obiettivi per il futuro:

FLAMENGO – «Il mio capitolo europeo si può chiudere. Non so se sia il momento, ma se succede il mio obiettivo è molto chiaro: vincere tutto con il Flamengo, lottare per la Libertadores, che è un sogno perché è come la Champions in Europa. Se vado lì, è per continuare a lottare ed essere un giocatore importante. Il Flamengo è una squadra competitiva, la migliore del Sud America e tutti quelli che giocano lì vorrebbero andarci».

SANCHEZ – «Lo vedo bene, lo vedo felice. Lui leone in gabbia? Sì, sì, è un giocatore con grande qualità per cui è difficile stare in panchina. Ma decisioni del tecnico (Inzaghi ndr), non voglio commentarle, l’ho visto motivato: entrambi ci stiamo preparando per migliorare la nostra forma»

CHAMPIONS LEAGUE – «Sono stato nelle migliori squadre del mondo ed è sempre successo qualcosa. Ho sempre cercato di dare il massimo, rappresentare il calcio cileno e finire a testa alta. Per lottare per la Champions devi essere nelle squadre più forti di ogni Paese e penso di aver già superato quella fase».