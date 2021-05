Nel corso dell’intervista rilasciata a TNT Sports, Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha svelato anche i suoi piani per il futuro. Eleggendo quelle che sarebbero le sue squadre preferite in caso di ritorno in Sud America: “Quando tornerò, ho il sogno di giocare per il Flamengo o il Colo Colo. Il Boca Juniors lo seguo molto, mi piace come giocano, i tifosi sono molto appassionati come mi ha detto Gary Medel. Penso anche all’America, in Messico: ho conosciuto la squadra durante un impegno con la Nazionale Under 20 cilena. È stato incredibile. Spero di avere l’opportunità di giocare per una di queste squadre, nel frattempo voglio restare qui per provare a vincere la Champions League”.

Nelle parole del Guerriero, c’è anche un messaggio tenerissimo per la madre: “Lei è la migliore, la vera guerriera. Tutto quello che ha fatto per me per essere qui è tutto merito suo. Ci ha sempre tenuti uniti, ci ha dato valori, ci ha insegnato a combattere, parlava tutto il giorno. Lo apprezzo sempre. Mia madre è incredibile. Quando avevo 12 anni, un giorno mia madre è tornata a casa dal lavoro. L’ho guardata e ho detto: ‘D’ora in poi le cose cambieranno”. Penso che quel giorno sia cambiato tutto”.