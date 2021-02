Conte non Conte, comunque, l’Inter futura difficilmente deciderà di ripartire da alcuni ‘vecchi’ della squadra, evidentemente a fine corsa e dagli stipendi piuttosto alti, specie in relazione alle prestazioni. Su tutti Arturo Vidal, 34 anni a maggio e ‘pupillo’ dell’allenatore salentino con cui però qualcosa sembra essersi rotto. Il cileno è stato bacchettato più di una volta pubblicamente, accusato addirittura di scarso impegno in allenamento… In definitiva non risulta più intoccabile (il meglio lo ha già dato, se n’è accorto pure Conte) come a inizio anno, come si pensava e come dimostrano le recenti esclusioni o sostituzioni a gara in corso.

L’ultima proprio ieri sera, che ha mandato su tutte le furie l’ex Juve. Arrivato pressoché a zero dal Barcellona, a zero o quasi l’Inter potrebbe lasciarlo andar via pur di togliersi di mezzo il suo stipendio di circa 6 milioni di euro netti per due anni di contratto più opzione per un terzo.