Vidal, contatto Ausilio-Felicevich: così l’Inter può cambiare strategia. Ed Eriksen….

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta aggiornamenti sull’operazione centrocampo in casa Inter: i nomi caldi restano ovviamente quelli di Vidal ed Eriksen.

“Il lavoro diplomatico per il cileno va avanti da tempo ma mai come questa volta è il tempo stesso a rischiare di essere nemico dell’Inter. Vidal è in Arabia Saudita e oggi gioca in Supercoppa contro l’Atletico. Ma la sua volontà è chiara da tempo. Arturo vuole l’Inter e Conte aspetta con impazienza l’arrivo del suo pupillo-guerriero. Ieri l’agente del cileno Fernando Felicevich ha avuto nuovi contatti telefonici col d.s. Ausilio per fare un punto sulla situazione. Felicevich ha in mano un’offerta dell’Inter da 12 milioni di euro, cifra che al momento non basta al Barcellona.

Marotta ha dalla sua la spinta del calciatore, a causa di un rapporto mai decollato col tecnico Valverde“, spiega la Rosea che però aggiunge come i dirigenti e i giocatori del Barça stiano cercando di convincere il cileno a rimanere fino a giugno. La presenza di Vidal, infatti, è ritenuta fondamentale nella corsa Champions e proprio su questo stanno premendo. “L’Inter nel frattempo valuta il da farsi: Vidal resta il primo obiettivo ma alle condizioni giuste. Un gioco a rialzo del Barcellona potrebbe anche far cambiare le strategie”, chiosa La Gazzetta in merito.

SU ERIKSEN – Altro nome caldo in casa Inter è quello di Eriksen che potrebbe diventare ancora più d’attualità qualora non decollasse l’affare Vidal. “Nelle ultime ora il sogno Eriksen per giugno si è trasformato in suggestione invernale. Dall’Inghilterra insistono a dire che il giocatore ha già scelto l’Inter e che adesso ha aperto all’ipotesi di lasciare subito il Tottenham. Secondo i media inglesi il Manchester United avrebbe trovato l’intesa con gli Spurs per 20 milioni di sterline (23 milioni di euro) ma Eriksen avrebbe rifiutato il passaggio all’Old Trafford. L’ipotesi Inter è più stimolante. Nuovo Paese, nuovo step di crescita, stessi obiettivi: non porsi limiti”, chiosa la Rosea.