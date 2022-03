Quando Marcelo Brozovic non c’è, la sua mancanza si vede e si sente. Questa motivazione sta spingendo l’Inter a guardarsi intorno alla ricerca di un alter-ego del croato in caso di necessità: la prima strada low cost porta a Lucien Agoumé, centrocampista di proprietà del club nerazzurro ora in prestito al Brest.

Un’ipotesi non troppo veritiera secondo Calciomercato.com: il portale sostiene infatti che nei piani nerazzurri il centrocampista francese crescerà in un altro ruolo e non da play davanti alla difesa. E nei corridoi di Viale della Liberazione inizia a circolare un nome nuovo.

“In Germania c’è un calciatore che l’Inter conosce molto bene e che segue ormai da tempo. Il nome è quello di Florian Grillitsch, calciatore dell’Hoffenheim che andrà in scadenza in estate” scrive ancora Calciomercato.com, lanciando la novità di mercato in chiave interista. Secondo il portale, l’austriaco – che può giocare sia davanti alla difesa ma anche essere arretrato all’occorrenza – è tenuto in seria considerazione del club nerazzurro.