Dopo l’esordio scoppiettante con il Genoa, ostacolo alto per l’Inter di Inzaghi che anticipa stasera l’impegno per la seconda giornata di campionato. Sfida al Verona sul terreno del Bentegodi: partita mai banale contro una squadra che ha perso all’esordio con il Sassuolo, ma facendo una degnissima figura.

QUI VERONA – Di Francesco, rispetto alla prima giornata, perde lo squalificato Miguel Veloso (espulso contro il Sassuolo), ma ritrova Faraoni che si candida per una maglia sulla destra (Rüegg, Casale e Cancellieri le alternative). In mezzo, Ilic certo di un posto, poi ballottaggio tra Tameze e Hongla. In attacco, confermati Barak e Zaccagni alle spalle di Kalinic, con l’ultimo arrivato Simeone pronto in panchina. Convocato Sutalo, ok anche Lasagna.

QUI INTER – Correa ieri si è allenato per la prima volta con i nuovi compagni, ma fa subito parte del gruppo nerazzurro arrivato a Verona. Chiaramente, l’ex laziale non partirà dall’inizio, ma sarà una carta da poter giocare a gara in corso. Inzaghi non avrà Gagliardini e Sanchez, ma rispetto al Genoa potrà contare su Lautaro: il Toro scalpita per una maglia a fianco di Dzeko, Sensi l’alternativa. Per il resto, tutto come sabato scorso, con la difesa campione d’Italia regolarmente al suo posto, con Darmian ancora favorito su Dumfries e con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo. Perisic preferito all’ex Dimarco sull’out mancino.

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.