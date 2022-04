Mentre prosegue il dibattito pubblico sul Nuovo San Siro, a mille giorni dalla presentazione del primo studio di fattibilità del progetto Inter e Milan ribadiscono la necessità di arrivare rapidamente alla fumata bianca e avere tempi certi per la realizzazione dell’impianto sportivo. Tutto tenendo sempre in considerazione anche altre ipotesi sul territorio fuori da Milano.

“Mi aspettavo che fossimo più celeri a Milano. Milano è una città del fare e speravo che su questo progetto ci fosse un’unità di intenti – ha dichiarato il presidente del Milan Paolo Scaroni ai microfoni di “Tutti Convocati” su Radio 24 – . Così non è stato. Il nostro Paese lo conosciamo, siamo bravi a perdere occasioni perché la burocrazia ci frena”. Gli fa eco il Chief Executive Officer dell’Inter Alessandro Antonello: “Siamo partiti con tanto entusiasmo, ma il sistema Italia non aiuta sulle grandi infrastrutture, soprattutto quelle sportive. I tempi si sono prolungati oltre il dovuto”.

“Inter e Milan hanno la stessa visione e le stesse ambizioni – ha proseguito Scaroni -. Vogliono giocare un ruolo di primo piano nel calcio europeo e vogliono gli stessi strumenti per raggiungere questo obiettivo”. “Lo stadio è il primo ingrediente per avere successo – ha continuato -. Lo pensano i club e anche i tifosi. Mi sembra incredibile che Milano non si doti di un impianto moderno. Capisco i nostalgici, ma Milano deve essere all’avanguardia”. “Quello che è mancato è che il progetto è rimasto quello di Milan e Inter, non è mai diventato il progetto della politica milanese, maggioranza e opposizione. Non è qualcosa per noi, ma per Milano – ha proseguito -. Mi sono informato sul dibattito pubblico, i tempi si possono accorciare e confido avvenga anche a Milano. Noi procederemo a dare tutti gli elementi per il dibattito pubblico al Comune”.

“San Siro è iconico perché ci hanno giocato Inter e Milan, non di per sè – ha aggiunto Scaroni in relazione alla possibilità di spostare il progetto da Milano -. Se le due squadre andassero a giocare da un’altra parte, con il tempo, diventerebbe altrettanto iconica quest’altra parte”. “Una delle ragioni per cui guardiamo fuori Milano è perché sposeremo il progetto con i tempi di realizzazioni più brevi, abbiamo urgenza di avere un nuovo stadio – ha continuato -. Se in un altro comune i tempi si restringono, ci piacerà di più rispetto a San Siro dove magari serviranno cinque anni”.

“Quando si presentano progetti così importanti bisogna sempre avere piani alternativi – ha dichiarato invece Antonello sulla questione -. Siamo investitori che guardano in maniera concreta alle opzioni sul territorio. Nel momento in cui avremo tutti gli elementi per una decisione prenderemo quella migliore per i club”. “I club con i quali Inter e Milan si incontrano in Europa hanno entrate da stadio che sono il triplo delle nostre, senza infrastruttura non c’è competizione”, ha aggiunto.

CONTINUA