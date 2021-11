Poco più di un mese per decidere il futuro di Marcelo Brozovic all’Inter. La dirigenza nerazzurra, si legge su La Gazzetta dello Sport, ha fissato entro Natale la dead line per arrivare a una soluzione: rinnovo o addio. Il contratto del centrocampista croato è in scadenza a giugno 2022 e la trattativa per il prolungamento è in fase di stallo da diversi mesi. Marotta, in linea con la politica del club, arriverebbe a offrire circa 4 milioni di euro all’anno, mentre il 28enne vorrebbe firmare un accordo simile a quello di Lautaro Martinez pari a 6.

Trattativa arenata, come detto, ed è probabile nei prossimi giorni un nuovo incontro tra le parti perché i nerazzurri hanno fretta di prendere una decisione per programmare il futuro. Dall’altra parte Brozo starebbe valutando i sondaggi di Atletico Madrid e Psg, pronti a un’offerta… Epic. Da escludere, al momento, però una partenza a gennaio perché per Ausilio e Marotta sarebbe molto difficile trovare un sostituto. Così, se addio sarà, sarà a parametro zero in estate.