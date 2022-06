L’Inter vuole fare dei movimenti in mediana anche dopo l’arrivo di Mkhitaryan a parametro zero. Inzaghi vuole un centrocampo di titolari anche in panchina ed ecco che le idee di Marotta spuntano con un paio di novità.

Non solo Asllani, sui cui c’è anche il Newcastle, ma adesso piace anche Schouten del Bologna come vice Brozovic. L’agente del centrocampista rossoblù sarà in Italia per parlare con gli emiliani nei prossimi giorni. Ai nerazzurri piace anche Loftus Cheek del Chlese, accostato alla Lazio nei mesi scorsi.