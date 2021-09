Socios.com si prepara a lanciare il Fan Token dell’Inter. Il club nerazzurro e la piattaforma di engagement hanno siglato un’intesa per la sponsorizzazione della maglia da gioco a luglio, e la partnership prosegue ora con il listing del Token ufficiale.

Come svelato dalla stessa Socios attraverso un post su Twitter, il Fan Token sarà lanciato il 10 settembre 2021 e nella prima fase – tra le ore 13 e le ore 15 – sarà disponibile all’acquisto per un prezzo fisso determinato in 2 euro.

La seconda fase prenderà il via dalle ore 15.01 e in questo caso il prezzo del Token del club nerazzurro sarà determinato dal mercato. I Token a disposizione saranno 1 milione e non sarà disponibile nessuna fase 2 nel caso si arrivasse al sold out prima delle 15.

Per partecipare e poter acquistare un Fan Token dell’Inter sarà necessario essere utenti Socios.com e dotarsi di Chiliz (la criptovaluta sulla quale poggia tutto l’ecosistema Socios) sul proprio portafoglio all’interno della piattaforma.

Tra i club italiani che in passato hanno lanciato il loro Fan Token su Socios.com ci sono Juventus, Milan, Roma e Novara. Secondo il Telegraph, gli accordi dei top club con la piattaforma hanno generato ricavi per 175 milioni di euro nel 2020.