Joao Mario non è più un calciatore dell’Inter. Il centrocampista portoghese, rientrato a fine stagione dal prestito allo Sporting Lisbona e ora vicino ora al Benfica, ha firmato in giornata la risoluzione del contratto che lo legava al club nerazzurro per un altro anno.

L’annuncio ufficiale del divorzio è arrivato direttamente da viale della Liberazione. Questo il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club”. Si conclude quindi una lunga ed estenuante telenovela. Il centrocampista era arrivato in nerazzurro nell’estate del 2016.