Ufficiale, Hakimi ha firmato fino al 2025

Achraf Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore marocchino classe 1998, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid, ha firmato – come riportato dal sito ufficiale nerazzurro – un contratto fino al 30 giugno 2025. Non sono state rese note le cifre, ma Conte nella prossima stagione potrà contare sull’esterno in grado di adattarsi al meglio al suo 3-5-2, come dimostrato in questa stagione col Borussia Dortmund.

Un’operazione che ha regalato a Conte il giocatore più veloce della Bundesliga e un incredibile assistman (10 in stagione) con il vizio del gol (9). Da quella notte amara di novembre in Champions e quella doppietta fatale ai nerazzurri il tecnico nerazzurro non si è più tolto Hakimi dalla testa.

Dopo quello interista è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte del Real Madrid: “Il club vuole ringraziare Achraf per tutti questi anni di dedizione, professionalità e comportamento esemplare da quando è arrivato nel 2006 e gli augura buona fortuna nella sua nuova fase di carriera”.