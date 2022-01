UFFICIALE: Gosens è un giocatore dell’Inter!

Robin Gosens è un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno tedesco in mattinata era arrivato a Milano per le visite mediche, che precedevano il suo passaggio in nerazzurro. L’ormai ex giocatore dell’Atalanta ha superato i canonici esami fisici al Coni e all’Humanitas di Rozzano e poi si è recato in sede per firmare il contratto di quattro anni e mezzo, fino al giugno 2026.

Quindi subito alla Pinetina.

Caratteristiche tecniche

Di ruolo terzino sinistro, può giocare anche da esterno tutta fascia. Bravo in fase offensiva, è abile a inserirsi per andare in gol oltre a essere un buon crossatore, oltre a essere imprevedibile nelle scelte. Dotato di ottimo atletismo e velocità, in fase difensiva si distingue per i recuperi profondi e nel pressing.