UFFICIALE: Candreva è della Sampdoria, prestito con obbligo di riscatto

Giornata di uscite in casa Inter. Negli ultimi minuti è arrivato anche l’ufficialità del trasferimento di Antonio Candreva alla Sampdoria “a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in definitivo – si legge su Inter.it -. Al giocatore il ringraziamento del Club per le quattro stagioni trascorse insieme e i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Nella nota del club blucerchiato si legge invece che “il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Candreva (nato a Roma il 28 febbraio 1987). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024”.

L’esterno romano continuerà la carriera con il numero 87 sulle spalle, lo stesso avuto durante l’esperienza all’Inter. “Ciao a tutti, come potete vedere sono arrivato in città – ha detto l’ex Lazio ai canali ufficiali blucerchiati con il porto di Genova sullo sfondo -. Non vedo l’ora di scendere in campo”.