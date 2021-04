Oggi l’Esecutivo UEFA decide sui 12 club ribelli della Superlega

Il caos di questa settimana potrebbe avere ripercussioni molto forti per il futuro delle competizioni europee. Nella giornata di oggi, infatti, si terrà il consiglio straordinario della UEFA per decidere le sorti delle 12 società firmatarie della Superlega. Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, due sarebbero le possibilità per i cosiddetti club ‘dissidenti’: una linea più soft, che prevederebbe un’ammenda, e una più dura, che chiederebbe l’esclusione dalle coppe europee per una stagione di Juventus e Real Madrid.

Fra le 12 società firmatarie, quindi, quelle più a rischio sarebbero la società torinese e quella madrilena. Questo perché Andrea Agnelli e Florentino Perez sono stati i prinicipali fautori della Superlega, come più volte espresso dal presidente UEFA Ceferin. Nessun provvedimento, invece, dovrebbe essere preso nei confronti della stagione attuale: le semifinali di Europa League e Champions League si giocheranno regolarmente.