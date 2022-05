Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Bastoni (problema al polpaccio che l’aveva costretto al forfait già a Bologna) e inoltre per il centrocampo perde Calhanoglu a causa della squalifica: due assenze molto pesanti per l’allenatore piacentino. In difesa, ballottaggio D’Ambrosio-Dimarco con il primo in vantaggio. Solito dubbio a destra tra Dumfries e Darmian, mentre in mezzo al campo dovrebbe essere Vidal a sopperire all’assenza del 20 turco: il cileno ha finalmente superato il colpo subito da Hernandez in Coppa Italia e si candida per una maglia.

Straordinari a sinistra per Perisic, visto che Gosens è tornato tra i convocati, ma non è ancora al meglio della condizione dopo l’affaticamento muscolare. In attacco, invece, più Dzeko di Correa a fianco di Lautaro. Poche chance per Sanchez di partire dall’inizio. L’ultimo dubbio è quello tra i pali: Handanovic è partito per il Friuli, il fastidio muscolare è diminuito ma non scomparso totalmente, quindi resta vivo il ballottaggio con Radu. Nonostante l’erroraccio del Dall’Ara, il portiere romeno continua a godere della massima fiducia di tutti ad Appiano Gentile.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Dumfries, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro.