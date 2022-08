È Acerbi il nome più caldo per completare la rosa dell’Inter. Simone Inzaghi ha chiesto espressamente il suo ex giocatore ai dirigenti nerazzurri che stanno lavorando da giorni per trovare la quadra con la Lazio. Il nodo è il costo del prestito oneroso con diritto di riscatto: Lotito continua a chiedere un milione, Marotta non vuole andare oltre i 500mila euro. Inoltre i biancocelesti chiedono al difensore di rinunciare agli stipendi di luglio e agosto per il via libera ai nerazzurri. C’è anche il Marsiglia sullo sfondo, ma il giocatore vorrebbe restare in Italia. Decisivi i prossimi due o tre giorni.

Mentre Simone Inzaghi, che ha già allenato Acerbi ai tempi della Lazio, continua a insistere per riasverlo all’Inter, di diverso avviso, invece, sembra essere una buona parte del tifo nerazzurro, tanto che su Twitter è comparso l’hashtag #AcerbiNonLoVogliamo. In molti ricordano ancora l’errore dello scorso anni in occasione del gol di Tonali all’Olimpico che regalò la vittoria al Milan a tempo scaduto e soprattutto il presunto ghigno che comparve sul volto del difensore e si oppongono al suo arrivo, che però ormai sembra solo questione di tempo.