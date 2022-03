Thomas Tuchel è tornato a parlare di Romelu Lukaku: l’ex attaccante dell’Inter, tornato in estate al Chelsea, non è stato protagonista fin qui di una stagione esaltante come aveva abituato in Italia.

“Al momento non è facile per lui, ma è un membro della squadra, un membro importante della squadra – le sue parole in conferenza stampa -. Ci sono altri giocatori in certi momenti che non sono felici perché il problema più grande è che possiamo iniziare solo con 11 giocatori e molti giocatori pensano e hanno ragione di sentirsi titolari regolari per noi. C’è sempre una possibilità per Romelu perché Kai può anche giocare più posizioni, possiamo giocare con doppie punte come nel secondo tempo contro Burnley e Luton. C’è sempre una possibilità, non è solo Romelu. È la qualità che fa la differenza”.

“Romelu combatte per questo come tutti gli altri. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno – conclude -. E’ il più positivo possibile. Non gli piace la situazione, a nessuno piace ma gestisce tutto in modo molto professionale. Cerco di fare del mio meglio per essere rispettoso e solidale come con tutti gli altri”.