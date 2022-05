Con il gol segnato all’Udinese, Lautaro Martinez ha raggiunto quota 21 reti, eguagliando il suo primato in nerazzurro ottenuto nel 2019-2020 con Lukaku al suo fianco. Con ancora tre partite da giocare in campionato e la finale di Coppa Italia, il Toro vuole aggiornare il suo bottino personale e provare a recuperare i due punti al Milan per bissare lo Scudetto ottenuto un anno fa.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per il futuro se ne parlerà al termine della stagione. “Lautaro piace all’Atletico Madrid e non è un mistero. E’ stato a lungo nei pensieri del Tottenham la scorsa estate e non c’è motivo di pensare che non lo sia ancora oggi. Si sussurra anche di interesse del Manchester United. Il Toro sarà inevitabilmente un uomo mercato. L’Inter non vorrebbe privarsene, non lo farà eventualmente per meno di 70-80 milioni di euro: sotto quella cifra, neppure saranno prese in considerazione offerte. Il giocatore non vorrebbe lasciare Milano, c’è anche un aspetto familiare da tenere in considerazione”, spiega la Rosea.