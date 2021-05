Ieri il battibecco feroce al cambio, ma già nel post-gara le scuse: tra Lautaro Martinez e Antonio Conte è già tornato il sereno. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ieri, dopo Inter-Roma, il Toro si è scusato con allenatore e compagni per il suo sfoco dopo la sostituzione e, per farsi perdonare, oggi sarà protagonista ad Appiano Gentile di una grigliata dopo l’allenamento.

“Lautaro ha sbagliato e lo sa. Vero però che di scene del genere, con reazione a caldo, se ne sono viste migliaia – sottolinea la rosea -. È comunque evidente che un certo nervosismo inizia ad affiorare. Conte, squadra e dirigenti lavorano da mesi in una situazione non facile per le nubi societarie che pongono diversi punti interrogativi sul futuro di tutti. Si sperava che con il ritorno di Steven Zhang dopo sette mesi sarebbe stata fatta chiarezza. Invece il presidente ha chiesto altri sacrifici, senza però sciogliere ancora i vari nodi. Tutto passa dal finanziamento atteso entro una settimana. Poi, a cascata, verrà illustrato il progetto sportivo da cui dipenderanno la permanenza di Conte e di alcuni big”.