Dopo il successo sull’Atalanta, l’Inter torna in campo e lo fa a Torino contro i granata di Nicola. Match particolarmente insidioso vista la situazione di classifica della squadra di casa, reduce dal ko inaspettato di Crotone. La strada verso lo scudetto, da qui alla fine, sarà piena di trappole come quella di oggi.

QUI TORINO – Rispetto all’ultima uscita, Nicola ritrova Belotti, Bremer e Linetty, tutti reduci dal Covid-19, mentre ancora fuori ci sono Singo (negativizzatosi venerdì) e Nkoulou. Difficile che il capitano granata parta dall’inizio, vista la lunga assenza: Verdi, Zaza e Sanabria in lizza per le due maglie in attacco. Senza lo squalificato Rincon, dovrebbe essere Mandragora a giostrare davanti la difesa, con Baselli e Lukic ai suoi lati. Buongiorno e Murru in vantaggio sulla concorrenza.

QUI INTER – Il grande dubbio della vigilia riguarda le condizioni di Eriksen. Il danese si era allenato a parte per due giorni vista una lieve infiammazione al ginocchio sinistro, ma ieri ha svolto l’intera seduta con il resto del gruppo. E così salgono le sue quotazioni. In caso di scelta precauzionale, spazio a Gagliardini. Fuori causa Vidal, operato al menisco. Da valutare, invece, le condizioni di Kolarov, che ha quasi superato il fastidio agli adduttori. Per il resto, in campo il collaudato 3-5-2 con i soliti interpreti. Anche in attacco, Conte sceglie la continuità con Lautaro preferito a Sanchez per affiancare Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Zaza.

Panchina: Milinkovic-Savic, Ujkani, Ferigra, Lyanco, Rodriguez, Ansaldi, Linetty, Gojak, Bonazzoli, Belotti, Sanabria.

Allenatore: Nicola.

Squalificati: Rincon (1).

Indisponibili: Nkoulou, Singo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Radu, Padelli, Ranocchia, Kolarov, D’Ambrosio, Darmian, Young, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, Pinamonti.

Allenatore: Stellini (Conte squalificato).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vidal.

ARBITRO: Valeri.

Assistenti: Ranghetti e Lo Cicero.

Quarto uomo: Di Martino.

Var: Fabbri (Mondin).