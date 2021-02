Sta facendo ancora molto discutere la frase choc pronunciata dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici a Lele Oriali: “Stai zitto tu, questa è la volta buona che ti picchio”.

Ai tifosi dell’Inter non è andata già questa minaccia del dirigente bianconero al proprio beniamino e sono subito andati in difesa del team manager nerazzurro. Un supporter in particolare è andato a stuzzicare Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, scrivendogli: “Avrei voluto vederti dirigente dell’Inter e se il signor Paratici ti avesse detto ti picchio”.

Immediata la risposta di Matrix, che ha scritto senza giri di parole: “Dubito”.