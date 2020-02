Tifosi dell’Inter coinvolti in un allarme bomba a Bucarest

Piccolo incidente di percorso per un gruppo di tifosi dell’Inter diretti a Razgrad per assistere alla partita di Europa League contro il Ludogorets. Nel loro scalo a Bucarest, in Romania, i sostenitori si sono fermati per bere una birra presso un centro commerciale della città. Intorno alle 12.20 locali, però, è scattato un allarme bomba all’interno del mall a causa di una telefonata anonima che annunciava la presenza di un ordigno.

E’ scattato immediatamente il piano di evacuazione, che però pare non aver causato particolari allarmismi tra i tifosi interisti che hanno continuato a bere e cantare cori.