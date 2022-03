Perchè tv locali non si vedono – L’8 marzo è stato il giorno del passaggio alla codifica MPEG4, ma per chi aveva un ricevitore adatto – decoder o televisore – non è stato un problema: è bastata la risintonizzazione (a volte ripetuta) per ritrovare i canali Rai, mentre i generalisti del gruppo Mediaset, che già erano in HD nelle prime posizioni, praticamente non si sono mossi.

In concomitanza, però, per molti sono spariti canali come Telelombardia, Antenna 3, Telecolor, Telenova, e le altre emittenti locali che occupano le numerazioni dalla 10 alla 19 e alcune posizioni più alte. Da martedì molti in Lombardia si sono trovati con lo schermo nero sulle posizioni di queste tv e i problemi hanno riguardato a macchia di leopardo tutta la regione oltre che parte del Piemonte.

L’oscuramento di queste reti – spiega ItaliaOggi – è dovuto a un altro motivo: il refarming delle frequenze che sta avvenendo per aree successive e che ha interessato in questi giorni le aree citate. Le emittenti locali sono passate su due frequenze prima non utilizzate in queste zone (i canali 22 e 34) e per questo non contemplate nei grandi impianti condominiali.

Si tratta di impianti canalizzati, che per portare al meglio i segnali nei vari appartamenti selezionano le frequenze tramite filtri. Perciò i condomini che non si sono mossi per tempo, chiamando il proprio antennista per una verifica ed eventuale modifica dell’impianto, si sono trovati al buio e così staranno fino a quando non interverrà il tecnico.

È questo il motivo per cui i disservizi si sono avuti soprattutto nell’area milanese, mentre laddove il tessuto abitativo è fatto di case singole o con pochi appartamenti i problemi sono stati minori. L’intervento di un antennista, però, serve anche per verificare che non sia necessario un diverso puntamento dell’antenna, cosa probabile a seconda dei cambiamenti nei punti di trasmissione.