Svelate le immagini del nuovo logo ufficiale dell’Inter

Inter nuovo stemma – Arrivano conferme sul nuovo logo dell’Inter. Una prima immagine del nuovo stemma del club nerazzurro era stata svelata per errore da Nike con un tweet sul proprio profilo. Ora nuove indicazioni – più accurate – giungono da documenti ufficiali depositati dalla società.

Rispetto alle prime immagini circolate in rete, che mostravano un logo completamente in giallo con una “I” e una “M” intersecate al centro, il nuovo disegno mantiene la stessa struttura, ma ad essere utilizzati sono i colori blu e nero (per sfondo e bordo) e il bianco (per le due lettere).

La descrizione sottolinea che il nuovo stemma è «consistente in un logo in cui sono raffigurate lettere stilizzate bianche su sfondo circolare blu, racchiuse in un bordo circolare».

Le novità non si esauriscono con il nuovo stemma. La società nerazzurra ha depositato infatti anche una nuova scritta “Inter” in quelli che vengono definiti «caratteri a fantasia». Presumibilmente la nuova grafica verrà utilizzata dai nerazzurri in ambito social e/o commerciale.