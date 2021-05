Inter campione d’Italia mentre la Juventus mercoledì scorso ha conquistato la Coppa Italia a spese dell’Atalanta. Saranno le due grandi rivali a giocarsi quindi la Supercoppa Italiana nella prossima stagione.

Il Derby d’Italia di Supercoppa – scrive La Gazzetta dello Sport – si giocherà a Riad, con molta probabilità nel mese di gennaio. Nella capitale dell’Arabia Saudita la competizione si era già svolta nel 2019 con la finale tra Juventus e Lazio. Considerando che non sarà la prima partita della stagione non scatterà quindi la squalifica in Supercoppa per Lautaro Martinez e McKennie, ammoniti sotto diffida ieri nelle gare dell’ultima di campionato rispettivamente con Udinese e Bologna.