La tecnologia non aveva mai invaso il mondo del calcio con tanta insistenza, ma la maglia che indosserà l’Inter in occasione della Supercoppa Frecciarossa contro la Juventus è una summa di ciò che recentemente è stato messo in piedi in termini di marketing. La maglia diventerà infatti una nuova dimensione del modello di business, andando oltre il solo spazio pubblicitario con cui si era fino ad oggi popolata la divisa delle squadre in campo.

Lo sponsor è un QR Code

La novità è insita anzitutto nel fatto che, invece di un logo, sulla maglia comparirà un QR Code. In un Paese nel quale i QR Code sono diventati di comune utilizzo con l’esplosione dei Green Pass, non sarà difficile comprenderne intuitivamente il possibile significato da parte di chiunque.

Inquadrando la maglia con uno smartphone qualsiasi (magari per scattare una foto, oppure spinti dalla curiosità della novità), il QR Code suggerirà il collegamento all’ascolto dell’inno “C’è solo l’Inter” con tanto di possibilità di acquisto della maglia stessa. Tale scelta non è stata però definita dal team che ha strutturato l’iniziativa (Socios.com), ma è frutto del voto di coloro i quali, in quanto possessori dei Fan Token della squadra, avevano diritto di voto in questa scelta. Il QR Code sarà affiancato dal logo “The sound of Inter”, etichetta propria dell’iniziativa lanciata sull’app nelle settimane scorse.

La Special Jersey che i giocatori indosseranno in Supercoppa, interattiva e unica nel suo genere, porta la voce degli interisti letteralmente sul petto dei giocatori e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e innovazione del Club nerazzurro, sempre all’avanguardia dal punto di vista digitale e nel coinvolgimento dei propri tifosi in tutti i momenti più importanti della stagione.

In questa dinamica viene a concretizzarsi il progetto che Socios.com intende riversare sul calcio, creando una community che tramite token virtuali e interazione mette mano in alcuni degli spazi tipicamente al di fuori della portata delle decisioni dei tifosi.

Calcio, brand e coinvolgimento

Prende così forma una nuova modalità promozionale tutta incentrata sul coinvolgimento: è l’azione appassionata del tifoso a trasformare il QR Code in un link ed è il voto di un possessore di Fan Token a definire quanto accade durante questa interazione. Al centro v’è un’espansione dell’intrattenimento legato al brand, sfruttando il palcoscenico della Supercoppa italiana e tutto ciò che le nuove tecnologie sono in grado di offrire per rendere più dinamico il rapporto tra brand e tifosi.

La partita potrà essere seguita in streaming, sulle maglie ci sarà un QR Code e saranno molti i tifosi a commentarla live sulle proprie chat di WhatsApp: la fruizione del calcio è intrisa di tecnologia ed i modelli di business non possono certo ignorare questa dinamica pervasiva e onnicomprensiva.