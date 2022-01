Si accendono i riflettori. A San Siro va in scena la Supercoppa Frecciarossa tra Inter e Juventus. Per la gara Simone Inzaghi ritrova uno dei pilastri della squadra nerazzurra, Hakan Calhanoglu. Poi solo conferme con Skriniar, De Vrij e Bastoni che formano il terzetto difensivo. A destra conferma per Dumfries, mentre a sinistra agirà Ivan Perisic. A centrocampo, oltre a Calhanoglu, ci saranno Brozovic e Barella. In attacco Dzeko sarà la spalla di Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian. Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): 36 Perin; 2 De Sciglio, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 14 McKennie, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 20 Bernardeschi; 44 Kulusevski; 9 Morata.