Prestito-ponte o cessione di quote. Come spiega oggi anche la Gazzetta dello Sport, Suning è ormai al bivio. Il tempo passa e la scelta deve arrivare viste le tante scadenze da onorare a fine marzo. “Serve una cifra compresa tra 200 e 250 milioni fino a fine stagione e la strada preferita è quella di un finanziamento che permetta al gruppo cinese di superare il momento restando azionista di maggioranza – spiega la rosea -. Per questo gli Zhang da un po’ trattano con Bain Capital: è un fondo di debito che potrebbe garantire altri prestiti per arrivare a fine anno”.

In scia a quanto ha rivelato ieri il Sole 24 Ore, anche la Gazzetta riferisce come sia questa ormai la strada alternativa della proprietà cinese alla cessione della maggioranza a Bc Partners. Il gruppo cinese starebbe valutando un pagamento successivo alla vendita di una parte aggiuntiva del prezzo in relazione a determinati risultati (earn-out). La certezza resta il tempo: ormai le scadenze sono vicine e a breve verrà presa la scelta definitiva.