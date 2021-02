Dopo la notizia della sospensione del titolo di Suning alla Borsa di Shenzhen, il Corriere della Sera – in attesa di comunicazioni ufficiali dall’azienda di Nanchino che potrebbero arrivare alla riapertura dei mercati – ha raccolto le voci che stanno circolando in Cina su questo tema. Tra le varie indiscrezioni è venuta a galla anche quella che descrive Jack Ma come pronto a prendere il controllo dell’azienda di Jindong Zhang, soprattutto in ragione del fatto che con la controllata Taobao è già partner nel capitale (circa 20%).

E’ da tenere in forte considerazione, inoltre, anche l’intervento di un’azienda vicina al Partito che andrebbe in soccorso di un imprenditore integrato nell’apparato politico comunista come è il padre del presidente dell’Inter.

Prima della sospensione in Borsa – si legge sul Corsera – il titolo viaggiava sotto i 7 yuan mentre quando fu acquistata l’Inter era sui 12 yuan.