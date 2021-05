Cambia la catena di controllo dell’Inter dopo l’accordo di finanziamento da 275 milioni di euro concluso nei giorni scorsi con il fondo Oaktree Capital Group. E’ quanto emerge dalla lettura dei documenti pubblicati sul sito del club nerazzurro, contestualmente ai risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication S.p.A. relativi al periodo 1° Luglio 2020-31 Marzo 2021. L’azionista di controllo dell’Inter è ora Grand Tower, una nuova holding lussemburghese, che detiene il 68,55% della società. Grand Tower è interamente posseduta da una nuova entità, sempre di diritto lussemburgese, Grand Sunshine Sarl, che a sua volta è interamente controllata da Great Horizon Sarl. Quest’ultima, si apprende, è parte di Suning Holdings Group, la conglomerata cinese.

Il riassetto della catena dei controllo dell’Inter in Lussemburgo – scrive Reuters – ricorda quello avvenuto a monte del Milan quando Elliott prestò più di 300 milioni di euro a Li Yonghong per concludere la compravendita del club rossonero. Secondo quanto spiegato da più fonti a conoscenza della situazione, Suning ha messo in pegno le azioni del club a garanzia dei fondi ricevuti.