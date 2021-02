Il Corriere dello Sport rilancia sull’interesse del Qatar nei confronti dell’Inter. E lo fa svelando un’offerta, risalente a dicembre, per il 100% del club. Il fondo sovrano dello stato, infatti, avrebbe proposto a Suning circa 300 milioni di euro più debiti per la maggioranza della società.

“Prima di Natale il dossier-Inter era stato esaminato dal fondo sovrano del Qatar, la cui manifestazione di interesse era però stata ritenuta non congrua da Suning. Le voci parlavano di circa 300 milioni per il 100% a cui sommare ovviamente l’accollo di 350 di debiti: valori lontanissimi dai 960 necessari per consentire l’uscita dei cinesi senza perdite (…). La famiglia Zhang sarebbe forse anche disponibile a uscire in perdita, ma magari più contenuta, sperando di trovare le migliori condizioni scandagliando il mercato“.