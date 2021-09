Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, è sicuro: questo sarà l’anno di Correa. L’ex tecnico nerazzurro considera la squadra di Inzaghi la favorita allo scudetto. Ecco le sue parole:

INZAGHI – “Se si voleva dare continuità tecnico-tattica, di sicuro era il profilo migliore per sostituire Antonio. Inzaghi non poteva sperare in un inizio migliore anche per l’impatto che hanno avuto i nuovi. Inter favorita per lo scudetto? Visti i problemi della Juventus, direi assolutamente di sì. Ritengo che sia la più accreditata e forse ancora la più affamata“.

CESSIONE LUKAKU – “È stato un colpo durissimo sull’ambiente. Ho l’Inter nel cuore e ho seguito le vicende societarie: immaginavo servisse qualche cessione ma speravo si preservassero i simboli dello scudetto. I tifosi ci sono rimasti male e hanno ragione. Moratti trattenne tutti dopo il Triplete per questi motivi, andando contro il bilancio e seguendo il cuore“.

DZEKO E CORREA – “Edin è un giocatore molto tecnico e intelligente, vuole la palla sui piedi e la detta molto meno negli spazi di Lukaku. Ha grandissima esperienza a livello internazionale e saprà fare la differenza. Il Tucu, invece, è un giocatore che adoro. È pazzesco, ha un talento incredibile. È maturato molto e sono convinto che questo sarà il suo anno“.