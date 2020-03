Steven Zhang: “Non venderemo i campioni, anzi compreremo…”

Steven Zhang fa un annuncio a tutti i tifosi interisti, soffermandosi su quanto la crescita societaria passi attraverso l’acquisizione di campioni affermati: “Non venderemo i nostri campioni. Anzi, vogliamo attrarre e comprare i talenti internazionali per l’Inter.”

Sulle prime, la dichiarazione potrebbe sembrare un forte pensiero sulla situazione di Lautaro Martínez, giocatore che si vociferi sia già in ottica Barcellona per quest’estate. Nonostante ciò, l’Inter già dalla scorsa estate, non curandosi più dei paletti del FFP, ha dato lustro alla propria campagna acquisti. Non ci si dimentichi inoltre della grande professionalità e del talento mostrato da Piero Ausilio e Beppe Marotta, due dei principali protagonisti del calciomercato italiano.

L’Inter oltremodo ha ancora bisogno di rinforzare la squadra. Appare evidente come le acquisizioni di Young e Moses non abbiano completamente risolto il problema esterni. Inoltre manca ancora un grande elemento a centrocampo, che vada ad inserirsi insieme a Eriksen e Brozovic, per formare una linea mediana di altissimo livello. Da ragionare anche un possibile arrivo di un centrale difensivo, con Godín che ad oggi non ha di certo dato le risposte sperate. Situazione dunque in grande divenire, che solamente quest’estate però vedremo la portata che potrà raggiungere.