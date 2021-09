La capienza degli stadi (così come quella di palazzetti, teatri e cinema) potrebbe aumentare subito al 75-80% per poi arrivare al 100% entro fine anno. Andrea Costa, sottosegretario del Minsitero alla Salute, conferma le parole di qualche giorno fa: “Il quadro è positivo e dobbiamo essere contenti, bisogna procedere con prudenza e non paura, a fine mese rivedremo le capienze negli stadi” le parole a Radio Kiss Kiss.

“Prevedo sin da subito di poter arrivare al 75-80% del pubblico negli impianti. Se poi il trend resterà questo, è giusto pensare che nell’arco di un mese e mezzo si possa completare il ritorno dei tifosi al 100% negli stadi entro fine anno” ha aggiunto Costa.

Una svolta che il mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura aspetta con ansia da mesi, diventata uno scenario concreto con il varo giovedì scorso da parte del Governo dell’obbligo di Green pass per circa 23 milioni di lavoratori dal 15 ottobre.