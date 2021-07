E’ stata presentata ieri in pompa magna la nuova maglia home dell’Inter per la stagione 2021/22. Sulla divisa, che avrà il brand Lenovo sul retro, manca però ancora il nome del main sponsor, trattativa che sarà chiusa in queste settimane. “Il nuovo sponsor dovrebbe essere Socios.com, leader nel campo delle criptovalute. La trattativa con Socios.com non è chiusa perché ci sarebbero ancora altre aziende in corsa per prendere il posto di Pirelli, per 26 anni sulle maglie dell’Inter.

Zhang ha preferito interrompere questo rapporto perché la multinazionale milanese degli pneumatici non intendeva spingersi oltre quota 15 milioni. Mentre Suning voleva uno sponsor da 30-35 milioni per avvicinare i ricavi dei principali club europei. Socios.com, però, non dovrebbe andare oltre 20 milioni.

Quindi l’Inter arriverebbe a 30 milioni sommando le entrate dello sponsor principale con quelle di Lenovo e di uno sponsor di manica ancora da individuare. Solo la conclusione di queste negoziazioni dirà se i calcoli della proprietà nerazzurra sono stati corretti, tenendo conto della differenza di peso internazionale tra un marchio come Pirelli (famosissimo anche grazie alla sua decennale presenze in altri sport, a partire dalla Formula Uno) e Socios.com”.