Spinazzola-Politano, nuovo stop: lo scambio salta definitivamente

Salta definitivamente lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. L’ennesimo colpo di scena della trattativa tra Inter e Roma viene riferito con sicurezza La Gazzetta dello Sport. Sulla stessa lunghezza d’onda Il Tempo, che riporta come gli agenti dei due giocatori abbiano confermato che non si è raggiunto un accordo tra le parti.

I due club sono rimasti in contatto per tutta la giornata di ieri per provare a non far saltare l’operazione, raggiungendo un’intesa sull’obbligo di riscatto poi stoppata da delle differenze di vedute legate alle presenze e al minutaggio dei due giocatori.