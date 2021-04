Spezia-Inter si disputerà mercoledì 21 aprile 2021 allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia, ovviamente senza la presenza dei tifosi in ottemperanza alle norme restrittive atte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

La gara tra Spezia e Inter sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky ai seguenti canali: Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

Streaming disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go, la cui applicazione è scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet; l’alternativa è NOW, piattaforma utile per assistere alla programmazione Sky e fruibile dopo aver sottoscritto un abbonamento.