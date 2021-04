In mezzo al terremoto, intanto, le squadre provano a concentrarsi sul campo. Sebbene ormai la classifica, specialmente in alto, sembra aver perso senso. L’Inter domani sarà impegnata a La Spezia contro la squadra di Italiano, reduce dal pesante ko di Bologna. Secondo il Corriere dello Sport, Conte valuta solo un cambio rispetto all’undici iniziale visto al Maradona: Perisic per Darmian. Per il resto, conferma in blocco della squadra che bene ha fatto contro il Napoli.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro.