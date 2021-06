Nella giornata di ieri, il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, al posto di Gattuso che è andato alla Fiorentina. Il tecnico toscano torna dopo due anni e un’esperienza all’Inter, terminata con l’esonero in favore di Antonio Conte. Ora i destini tra Spalletti e i nerazzurri potrebbero di nuovo incrociarsi in ottica mercato.

“Visto che in difesa ci saranno sicuramente dei ruoli da coprire (Hysaj e Maksimovic svincolati, Ghoulam ancora infortunato), ci sarà da intervenire. Piace l’esterno del Chelsea e della Nazionale, l’italo-brasiliano Emerson Palmieri, così come è svincolato un altro mancino: Danilo D’Ambrosio neo campione d’Italia”, spiega infatti La Gazzetta dello Sport che poi cita anche Vecino, che potrebbe essere un obiettivo del Napoli qualora Bakayoko, tornato al Chelsea, non venisse riscattato.