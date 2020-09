Sorpasso del Milan per assicurarsi Tonali, c’è il si del giocatore

I tentennamenti dell’Inter rimettono in corsa il Milan per Sandro Tonali, giovane e promettente centrocampista del Brescia in uscita dal club lombardo retrocesso in Serie B nell’ultima stagione. Il talento lodigiano viene valutato dal presidente Massimo Cellino intorno ai 35 milioni di euro, con la speranza che si possa generare un’asta per far lievitare il prezzo.

Secondo quanto verificato dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore la dirigenza rossonera ha ottenuto l’ok del giocatore, riformulando una nuova e più alta offerta per provare a convincere il club di Cellino. che ora attende risposte anche sul fronte nerazzurro: Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno messo in stand by l’affare perché concentrati sul altri fronti, vedi Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov.

Ma nel taccuino degli uomini di mercato rossoneri non c’è solo Tonali. l’operazione Brahim Diaz, trequartista classe ’99 del Real Madrid, è ai dettagli e manca solo l’ultimo ok da parte del giocatore. Quasi tutto fatto anche per il ritorno di Tiémoué Bakayoko, centrocampista di proprietà del Chelsea con un passato più che positivo in rossonero.