Arrivano buone notizie dalla Pinetina, dove oggi l’Inter si è ritrovata per preparare il match di Coppa Italia contro la Roma. Come riportato da Sky Sport, non ci sarebbero conseguenze ai problemi fisici accusati da Ivan Perisic durante il derby perso con il Milan: l’esterno croato aveva accusato un fastidio muscolare che si è rivelato essere semplici crampi, candidandosi dunque per una maglia da titolare anche al cospetto della formazione giallorossa dell’ex José Mourinho.

Non va certamente meglio per altri tre nerazzurri, attualmente in dubbio per la sfida di martedì 8 febbraio. Si tratta di Robin Gosens, Joaquin Correa e Felipe Caicedo. I tre hanno svolto una seduta personalizzata per smaltire le scorie dei rispettivi infortuni. Sempre più negative le sensazioni riguardanti l’attaccante ecuadoriano, che potrebbe essere costretto a rimandare nuovamente il suo esordio con la maglia dell’Inter.